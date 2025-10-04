В МВД опровергли новость о смерти трех человек в ДТП в Баку
Происшествия
- 04 октября, 2025
- 00:14
Информация о трех погибших и семи пострадавших в результате ДТП в Баку не соответствует действительности.
Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.
По его словам, сегодня около 21:30 в Сабаильском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.
"Столкнулись автомобиль Hyundai с госрегистрационными номерами 77-UM-421 и автомобиль Opel с госрегистрационными номерами 50-EE-287. По факту проводится расследование", - заявил Э. Гаджиев.
