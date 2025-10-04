Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В МВД опровергли новость о смерти трех человек в ДТП в Баку

    Происшествия
    • 04 октября, 2025
    • 00:14
    Информация о трех погибших и семи пострадавших в результате ДТП в Баку не соответствует действительности.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.

    По его словам, сегодня около 21:30 в Сабаильском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

    "Столкнулись автомобиль Hyundai с госрегистрационными номерами 77-UM-421 и автомобиль Opel с госрегистрационными номерами 50-EE-287. По факту проводится расследование", - заявил Э. Гаджиев.

    ДТП пострадавшие МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев
    DİN üç nəfərin ölməsi ilə bağlı yayılan qəza xəbərini təkzib edib

