Culfada kanaldan qadın meyiti tapılıb
Hadisə
- 02 may, 2026
- 15:30
Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Culfa rayonu, Yaycı kəndi ərazisində kanalda qadın meyiti aşkarlanıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə muxtar respublikanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb.
Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində kanalda aşkar olunan qadın meyiti sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Meyidin Ordubad rayonunun Baş Dizə kənd sakini, 1957-ci il təvəllüdlü Rəbahət Əsəd qızı Bayramovaya məxsus olduğu məlum olub.
Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.
