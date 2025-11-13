Cəlilabadda doqquz il əvvəl itkin düşən qadının öldürüldüyü məlum olub
Hadisə
- 13 noyabr, 2025
- 13:05
Cəlilabad rayonunda 2016-cı il tarixdə itkin düşən 1982-ci il təvəllüdlü Xəlilova Xəyalə Ramiz qızının qətlə yetirildiyi müəyyənləşib.
Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan "Report"a bildirilib ki, polis və Penitensiar xidmət əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində cinayət əməlinin əvvəllər məhkum olunmuş 1997-ci il təvəllüdlü Eynullayev Elnur Nizami oğlu tərəfindən törədilməsi müəyyən olunub.
"O, hadisəni Göytəpə qəsəbəsində istifadəsiz tikilidə törədib və meyiti həmin ərazidə basdırıb. Meyitin qalıqları aşkar edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib", - məlumatda qeyd olunub.
Araşdırmalar davam etdirilir.
