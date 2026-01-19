İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi 20 Yanvar - Ümumxalq Hüzn Günü
    Buzovnada pilləkəndən yıxılan fəhlə 11 gün sonra ölüb

    • 19 yanvar, 2026
    Buzovnada pilləkəndən yıxılan fəhlə 11 gün sonra ölüb

    Bakıda fəhlə pilləkəndən yıxılaraq ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, yanvarın 7-si Buzovna qəsəbəsinin ərazisində tikintidə fəhlə işləyən qəsəbə sakini, 1965-ci il təvəllüdlü Asif Ağasi oğlu Babayev pilləkəndən yıxılıb.

    Xəstəxanaya yerləşdirilmiş A.Babayev yanvarın 18-i orada ölüb.

    Araşdırmalar aparılır.

