Buzovnada pilləkəndən yıxılan fəhlə 11 gün sonra ölüb
Hadisə
- 19 yanvar, 2026
- 11:52
Bakıda fəhlə pilləkəndən yıxılaraq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, yanvarın 7-si Buzovna qəsəbəsinin ərazisində tikintidə fəhlə işləyən qəsəbə sakini, 1965-ci il təvəllüdlü Asif Ağasi oğlu Babayev pilləkəndən yıxılıb.
Xəstəxanaya yerləşdirilmiş A.Babayev yanvarın 18-i orada ölüb.
Araşdırmalar aparılır.
Son xəbərlər
12:39
ACF prezidentinin müşaviri: "Cüdo qaydalarındakı dəyişiklikləri idmançılara tez çatdırmağa çalışırıq"Digər
12:35
Sumqayıtda 1000 abonentin qazı kəsiləcəkEnergetika
12:34
Ombudsman Səbinə Əliyeva 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü ilə bağlı bəyanat veribDaxili siyasət
12:32
"Tottenhem" Xabi Alonsonu baş məşqçi postuna gətirmək istəyirFutbol
12:31
Serbiya Prezidenti WUF13-də iştirak üçün Azərbaycana səfər edəcək - EKSKLÜZİVXarici siyasət
12:29
Çexiyanın Baş nazirinin Azərbaycana səfəri planlaşdırılırXarici siyasət
12:28
Foto
Video
DİN-in şəxsi heyəti 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsini yad edibHadisə
12:23
Lerikin 80 kəndi işıqsız qalıbEnergetika
12:19
Foto