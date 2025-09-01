    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Beyləqanda yanğına səbəb olan şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

    Hadisə
    • 01 sentyabr, 2025
    • 16:00
    Beyləqanda yanğına səbəb olan şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

    Beyləqan rayonunun Bolsulu qəsəbəsinin ərazisində yanğın törədən şəxsi polis saxlayıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan məlumat verilib. 

    Bildirilib ki, araşdırmalarla yanğını 55 yaşlı Natiq Əliyevin  törətdiyi məlum olub. Hadisə nəticəsində 6 hektar ərazidə biçilmiş əkin sahəsi yanıb.

    N.Əliyev saxlanılaraq barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbir görülüb.

    Beyləqan   polis   yanğın   Hadisə  

    Son xəbərlər

    16:23

    "Honor" son 2 ayda Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının 47 %-ni itirib

    İKT
    16:22

    ICPC prezidenti Bakını "planetin ən ağıllı şəhəri" adlandırıb

    Maliyyə
    16:12

    Bakıda ICPC-nin 49-cu dünya finalı keçirilir

    Maliyyə
    16:09

    Lotereyada iştirak et, Evini "OBA" ilə doldur!

    Biznes
    16:08

    "Çelsi" iki yarımmüdafiəçisi ilə bağlı qərar verib

    Futbol
    16:03

    "YouTube" son 3 ayda Azərbaycandakı bazar payının 72 %-ni itirib

    İKT
    16:00

    Beyləqanda yanğına səbəb olan şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

    Hadisə
    15:58

    İlham Əliyev: Azərbaycanla Çin arasında vizanın ləğv edilməsi turizmin inkişafına təkan verir

    Xarici siyasət
    15:58

    Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanda beynəlxalq turnirdə iştirak edəcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti