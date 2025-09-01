Beyləqanda yanğına səbəb olan şəxs məsuliyyətə cəlb olunub
Hadisə
- 01 sentyabr, 2025
- 16:00
Beyləqan rayonunun Bolsulu qəsəbəsinin ərazisində yanğın törədən şəxsi polis saxlayıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, araşdırmalarla yanğını 55 yaşlı Natiq Əliyevin törətdiyi məlum olub. Hadisə nəticəsində 6 hektar ərazidə biçilmiş əkin sahəsi yanıb.
N.Əliyev saxlanılaraq barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbir görülüb.
Son xəbərlər
16:23
"Honor" son 2 ayda Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının 47 %-ni itiribİKT
16:22
ICPC prezidenti Bakını "planetin ən ağıllı şəhəri" adlandırıbMaliyyə
16:12
Bakıda ICPC-nin 49-cu dünya finalı keçirilirMaliyyə
16:09
Lotereyada iştirak et, Evini "OBA" ilə doldur!Biznes
16:08
"Çelsi" iki yarımmüdafiəçisi ilə bağlı qərar veribFutbol
16:03
"YouTube" son 3 ayda Azərbaycandakı bazar payının 72 %-ni itiribİKT
16:00
Beyləqanda yanğına səbəb olan şəxs məsuliyyətə cəlb olunubHadisə
15:58
İlham Əliyev: Azərbaycanla Çin arasında vizanın ləğv edilməsi turizmin inkişafına təkan verirXarici siyasət
15:58