    Bakıxanov qəsəbəsində zəncirvari qəza olub

    Hadisə
    • 22 oktyabr, 2025
    • 23:13
    Bakıxanov qəsəbəsində zəncirvari qəza olub

    Paytaxtın Bakıxanov qəsəbəsində zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, "Hyundai iX35", "BMW X5" və "Ford" markalı avtomobillər toqquşub.

    Hadisə nəticəsində "Ford" markalı nəqliyyat vasitəsi aşıb.

    Qəza zamanı xəsarət alanların olduğu bildirilir.

    Qəzanın səbəbləri araşdırılır.

