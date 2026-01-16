Bakıda yük avtomobili ilə motosiklet toqquşub, Rusiya vətəndaşı ölüb
Hadisə
- 16 yanvar, 2026
- 09:17
Bakıda yük avtomobili ilə motosikletin toqquşması nəticəsində bir nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, 2003-cü il təvəllüdlü, Rusiya Federasiyası vətəndaşı Ələkbərov Emil Elşən oğlu idarə etdiyi "Haojue HJ150-6" markalı motosikletlə Pirşağı qəsəbəsi istiqamətində hərəkətdə olarkən 1996-cı il təvəllüdlü Yasanov Əli Allahverdi oğlunun idarə "Hyundai HD-65" markalı yük avtomobili ilə toqquşub.
Nəticədə motosikletin sürücüsü aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır.
