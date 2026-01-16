Bakıda yük avtomobili ilə motosiklet toqquşub, Rusiya vətəndaşı ölüb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    • 16 yanvar, 2026
    • 09:17
    Bakıda yük avtomobili ilə motosikletin toqquşması nəticəsində bir nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, 2003-cü il təvəllüdlü, Rusiya Federasiyası vətəndaşı Ələkbərov Emil Elşən oğlu idarə etdiyi "Haojue HJ150-6" markalı motosikletlə Pirşağı qəsəbəsi istiqamətində hərəkətdə olarkən 1996-cı il təvəllüdlü Yasanov Əli Allahverdi oğlunun idarə "Hyundai HD-65" markalı yük avtomobili ilə toqquşub.

    Nəticədə motosikletin sürücüsü aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır.

