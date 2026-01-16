В Баку 20-летний россиянин погиб при столкновении мотоцикла с грузовиком
Происшествия
- 16 января, 2026
- 09:29
В Баку произошла смертельная авария с участием мотоцикла и грузового автомобиля.
Как сообщает Report, в результате столкновения грузового автомобиля с мотоциклом на трассе, ведущей в поселок Пиршагы, погиб один человек.
Гражданин Российской Федерации Алекперов Эмиль Эльшан оглу (2003 г. р.), двигаясь на мотоцикле марки "Haojue HJ150-6" в направлении поселка, столкнулся с грузовым автомобилем марки "Hyundai HD-65" под управлением Ясанова Али Аллахверди оглу (1996 г.р.).
В результате удара водитель мотоцикла скончался на месте происшествия от полученных травм.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Последние новости
09:45
В Сеуле автобус выехал на тротуар и врезался в здание: пострадали 13 человекДругие страны
09:42
На Абшероне 45-летний мужчина отравился угарным газомПроисшествия
09:36
В Баку проходит международная конференция о репрессивной политике Индии в отношении нацменьшинствВнешняя политика
09:36
Клуб "Карабах" опустился на одну позицию в мировом рейтингеФутбол
09:29
В Баку 20-летний россиянин погиб при столкновении мотоцикла с грузовикомПроисшествия
09:20
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у западного побережья СШАДругие страны
09:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2026)Финансы
09:07
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.01.2026)Финансы
08:55