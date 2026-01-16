В Баку 20-летний россиянин погиб при столкновении мотоцикла с грузовиком

В Баку произошла смертельная авария с участием мотоцикла и грузового автомобиля.

Как сообщает Report, в результате столкновения грузового автомобиля с мотоциклом на трассе, ведущей в поселок Пиршагы, погиб один человек.

Гражданин Российской Федерации Алекперов Эмиль Эльшан оглу (2003 г. р.), двигаясь на мотоцикле марки "Haojue HJ150-6" в направлении поселка, столкнулся с грузовым автомобилем марки "Hyundai HD-65" под управлением Ясанова Али Аллахверди оглу (1996 г.р.).

В результате удара водитель мотоцикла скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.