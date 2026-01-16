Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Баку 20-летний россиянин погиб при столкновении мотоцикла с грузовиком

    Происшествия
    • 16 января, 2026
    • 09:29
    В Баку 20-летний россиянин погиб при столкновении мотоцикла с грузовиком

    В Баку произошла смертельная авария с участием мотоцикла и грузового автомобиля.

    Как сообщает Report, в результате столкновения грузового автомобиля с мотоциклом на трассе, ведущей в поселок Пиршагы, погиб один человек.

    Гражданин Российской Федерации Алекперов Эмиль Эльшан оглу (2003 г. р.), двигаясь на мотоцикле марки "Haojue HJ150-6" в направлении поселка, столкнулся с грузовым автомобилем марки "Hyundai HD-65" под управлением Ясанова Али Аллахверди оглу (1996 г.р.).

    В результате удара водитель мотоцикла скончался на месте происшествия от полученных травм.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

    Баку смертельное ДТП мотоцикл грузовик столкновение автомобилей россиянин Пиршагы
    Bakıda yük avtomobili ilə motosiklet toqquşub, Rusiya vətəndaşı ölüb

