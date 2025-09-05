İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Hadisə
    • 05 sentyabr, 2025
    • 15:49
    Bakıda yol qəzasından sonra insidentlə bağlı ekspertizalar təyin edilib

    Bakıda küçə yol qəzasından sonra baş verən insidentlə bağlı araşdırma aparılır.

    DİN Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Cəsarət Qənbərli "Report"a bildirib ki, sentyabrın 4-də paytaxtın Nərimanov rayonu ərazisində yol-nəqliyyat hadisəsinin baş verməsindən qaynaqlanan insident barədə polisə məlumat daxil olub.

    Aparılan araşdırmalarla "Toyota" markalı avtomobilin sürücüsünün piyadanı vurması, daha sonra isə sürücü və piyadanın yanında olan digər şəxs arasında mübahisə yaranması müəyyənləşdirilib. Mübahisə edən tərəflərin xəsarət dərəcələrinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə müvafiq ekspertizalar təyin olunub. Ərazi üzrə polis orqanında araşdırmalar davam etdirilir.

    yol qəzaları Bakı DİN

