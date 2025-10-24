İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    Hadisə
    • 24 oktyabr, 2025
    • 09:05
    Bakıda marşrut avtobusunun altı gün əvvəl vurduğu piyada ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə oktyabrın 18-də Xətai rayonunda qeydə alınıb.

    Belə ki, Murad Bahadur oğlu Rüstəmov idarə etdiyi "İsuzu" markalı, 12 saylı marşrut avtobusu ilə hərəkətdə olan zaman piyada Elçin Qafar oğlu Baxşiyevi vurub. Nəticədə piyada oktyabrın 23-də müalicə aldığı Sabunçu Tibb Mərkəzində ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

    Hadisə Marşrut avtobusu piyadavurma Bakı

