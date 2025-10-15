Bakıda sahəsi 14 min m²-dən çox olan istixanada yanğın olub

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026
    Bakıda istixanada yanğın olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Xəzər rayonunda ümumi sahəsi 14400 m² olan istixananın polietilendən ibarət üzlüyü 3450 m² sahədə yanıb. İstixananın qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

    yanğın FHN İstixana

