    Hadisə
    • 18 yanvar, 2026
    • 18:25
    Bakıda ofisdən oğurluq edənlər saxlanılıb

    Nizami rayonunda yerləşən ofislərin birindən noutbuk, kompüter və digər elektrik avadanlıqları, Nəsimi rayonunda isə velosiped oğurlanması barədə polisə məlumat daxil olub.

    Bu barədə "Report"a DİN-in Mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Polis əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə talama cinayətini törətməkdə şübhəli bilinən E.Əzimov və G.Səfərov müəyyən edilərək saxlanılıblar.

    Araşdırmalar davam etdirilir.

    oğurluq Daxili İşlər Nazirliyi velosiped noutbuk

