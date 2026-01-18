Bakıda ofisdən oğurluq edənlər saxlanılıb
Hadisə
- 18 yanvar, 2026
- 18:25
Nizami rayonunda yerləşən ofislərin birindən noutbuk, kompüter və digər elektrik avadanlıqları, Nəsimi rayonunda isə velosiped oğurlanması barədə polisə məlumat daxil olub.
Bu barədə "Report"a DİN-in Mətbuat xidmətindən bildirilib.
Polis əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə talama cinayətini törətməkdə şübhəli bilinən E.Əzimov və G.Səfərov müəyyən edilərək saxlanılıblar.
Araşdırmalar davam etdirilir.
