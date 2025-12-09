İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Bakıda kosmetoloji vasitələrin satışı anbarının fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    • 09 dekabr, 2025
    • 16:57
    Bakıda kosmetoloji vasitələrin satışı anbarının fəaliyyəti dayandırılıb

    Bakıda kosmetoloji vasitələrin satışı anbarının fəaliyyəti dayandırılıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Mirəsədulla Mirqasımov küçəsi, 55 ünvanında yerləşən yaşayış binasının zirzəmisində fəaliyyət göstərən kosmetoloji vasitələrin satışı anbarında keçirilən yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində çoxsaylı nöqsanların mövcud olduğu, həmin nöqsanların insan həyatı və ya sağlamlığına, ətraf mühitə və dövlətin əmlak maraqlarına birbaşa təhlükə yaratdığı müəyyən edilib.

    Qeyd olunanları nəzərə alaraq, yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinin kobud pozulması faktları aşkar edilmiş Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Mirəsədulla Mirqasımov küçəsi, 55 ünvanında yerləşən yaşayış binasının zirzəmisində fəaliyyət göstərən kosmetoloji vasitələrin satışı anbarındakı yanğın təhlükəli mallar daşınıb kənarlaşdırılmaqla binanın təhlükəsizliyi təmin edilib və yol verilmiş nöqsanlara görə obyektin fəaliyyətinin dayandırılması barədə Qərar qəbul olunaraq bir nüsxəsi obyektin nümayəndəsinə təqdim edilib.

    Bakıda kosmetoloji vasitələrin satışı anbarının fəaliyyəti dayandırılıb

    FHN Obyekt Xəbər

    Son xəbərlər

    17:53

    "Qarabağ"ın futbolçusu: "Ayaks"la oyunda azarkeşləri sevindirmək istəyirik"

    Futbol
    17:49

    Qurban Qurbanov: "Ayaks" "Qarabağ"la oyuna ciddi hazırlaşıb"

    Futbol
    17:39

    İKTA: MTK-larda ən azı 3 fərqli internet provayderin xidmət göstərməsi zəruridir

    İKT
    17:39
    Foto

    Media nümayəndələri üçün "Storytelling" mövzusunda təlim keçirilib

    Media
    17:37
    Foto

    ANAMA və GICHD minatəmizləməyə dair memorandumun icrasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:36

    Tailandın 70-ə yaxın hərbçisi Kamboca ilə sərhəddə xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    17:31
    Foto

    Azərbaycanla Laos arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Xarici siyasət
    17:27

    AMB-nin sədri kapital bazarının inkişafına dair planlarını açıqlayıb

    Maliyyə
    17:20

    Mark-Andre ter Ştegen zədədən sonra yenidən "Barselona"da məşqə çıxıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti