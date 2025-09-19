İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Bakıda iki yük avtomobilinin iştirakı ilə qəza olub, ölən var

    Hadisə
    • 19 sentyabr, 2025
    • 09:08
    Bakıda iki yük avtomobilinin iştirakı ilə qəza olub, ölən var

    Bakıda iki yük avtomobili toqquşub.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə Sabunçu rayonu ərazisində qeydə alınıb.

    Cəlilov Səməndər Lətif oğlu idarə etdiyi "Ford Transit" markalı yük avtomobili ilə Zabrat qəsəbəsində yerləşən "Rahat Super" marketin qarşısında dayanmış Abbasov Elman Cəbrayıl oğlunun istifadəsində olan "HOWO" markalı yük avtomobilinə arxadan çırpılıb.

    Nəticədə "Ford Transit" markalı avtomobilin sürücüsü Səməndər Cəlilov almış olduğu xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır.

