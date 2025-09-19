Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В Баку в результате ДТП с участием двух грузовиков погиб человек

    Происшествия
    • 19 сентября, 2025
    • 09:17
    В Баку в результате ДТП с участием двух грузовиков погиб человек

    В Баку произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей.

    Как сообщает Report, авария зафиксирована на территории поселка Забрат Сабунчинского района.

    Самандар Джалилов, управлявший грузовым автомобилем Ford Transit, врезался в стоявший перед супермаркетом Rahat грузовик HOWO, принадлежащий Эльману Аббасову.

    В результате Самандар Джалилов скончался на месте от полученных травм.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

    Bakıda iki yük avtomobilinin iştirakı ilə qəza olub, ölən var

