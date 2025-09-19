В Баку в результате ДТП с участием двух грузовиков погиб человек
Происшествия
- 19 сентября, 2025
- 09:17
В Баку произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей.
Как сообщает Report, авария зафиксирована на территории поселка Забрат Сабунчинского района.
Самандар Джалилов, управлявший грузовым автомобилем Ford Transit, врезался в стоявший перед супермаркетом Rahat грузовик HOWO, принадлежащий Эльману Аббасову.
В результате Самандар Джалилов скончался на месте от полученных травм.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Последние новости
09:39
Пентагон исключил из бюджета 2026 года закупку баллистических ракет SentinelДругие страны
09:34
В Лянкяране автомобиль насмерть сбил брата и сестру по дороге в школуПроисшествия
09:31
Шарль Леклер: Бакинская трасса мне очень подходитФормула 1
09:31
АКФР расширяет число партнеров для финансирования инвестпроектов в Азербайджане и КыргызстанеБизнес
09:26
Азербайджан и ЕС создадут экономическую рабочую группу высокого уровняВ регионе
09:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.09.2025)Финансы
09:24
В Губе у обочины дороги обнаружено тело мужчиныПроисшествия
09:17
В Баку в результате ДТП с участием двух грузовиков погиб человекПроисшествия
09:12