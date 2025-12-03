Bakıda avtomobil yanıb, bir nəfərin meyiti aşkarlanıb
Hadisə
- 03 dekabr, 2025
- 09:39
Bakının Qaradağ rayonunda avtomobilin yanması nəticəsində bir nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatında bildirilib.
Qeyd olunub ki, yanan "DongFeng" markalı minik avtomobili olub.
Yol kənarındakı kommunikasiya xətləri yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
