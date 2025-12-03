В Баку при пожаре в автомобиле погиб человек

В Гарадагском районе Баку сгорел автомобиль марки "DongFeng".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, происшествие привело к человеческой жертве.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны. Проходящие вдоль дороги коммуникации были защищены от огня.

В ходе тщательного осмотра сгоревшего транспортного средства спасатели обнаружили обгоревшее тело человека. Останки переданы соответствующим органам (для проведения судебно-медицинской экспертизы и идентификации личности погибшего - прим. ред.).

По факту происшествия компетентными органами начато расследование.