В Баку при пожаре в автомобиле погиб человек
Происшествия
- 03 декабря, 2025
- 10:10
В Гарадагском районе Баку сгорел автомобиль марки "DongFeng".
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, происшествие привело к человеческой жертве.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны. Проходящие вдоль дороги коммуникации были защищены от огня.
В ходе тщательного осмотра сгоревшего транспортного средства спасатели обнаружили обгоревшее тело человека. Останки переданы соответствующим органам (для проведения судебно-медицинской экспертизы и идентификации личности погибшего - прим. ред.).
По факту происшествия компетентными органами начато расследование.
