Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Баку при пожаре в автомобиле погиб человек

    Происшествия
    • 03 декабря, 2025
    • 10:10
    В Баку при пожаре в автомобиле погиб человек

    В Гарадагском районе Баку сгорел автомобиль марки "DongFeng".

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, происшествие привело к человеческой жертве.

    Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны. Проходящие вдоль дороги коммуникации были защищены от огня.

    В ходе тщательного осмотра сгоревшего транспортного средства спасатели обнаружили обгоревшее тело человека. Останки переданы соответствующим органам (для проведения судебно-медицинской экспертизы и идентификации личности погибшего - прим. ред.).

    По факту происшествия компетентными органами начато расследование.

    автомобиль пожар расследование МЧС происшествие
    Bakıda avtomobil yanıb, bir nəfərin meyiti aşkarlanıb
    Elvis

    Последние новости

    10:28

    Пограничники задержали в ноябре 402 разыскиваемых лица при попытке пересечь госграницу

    Происшествия
    10:19
    Фото

    Азербайджан вывел на орбиту спутник "Azərbaycanın Zəfəri" - ОБНОВЛЕНО

    ИКТ
    10:10

    В Баку при пожаре в автомобиле погиб человек

    Происшествия
    10:07

    ГПС: В ноябре за нарушение госграницы Азербайджана задержаны 20 иностранцев

    Происшествия
    10:00

    Садыр Жапаров 3-4 декабря совершит госвизит в Пакистан

    Другие страны
    09:57

    В Барде мужчина утонул в канале, пытаясь спасти дочь

    Происшествия
    09:53

    Цена азербайджанской нефти не изменилась

    Энергетика
    09:49

    Казахстан начал производство химзавода стоимостью около $70 млн

    Энергетика
    09:44

    После II Карабахской войны около 500 военнослужащих обеспечены протезами

    Социальная защита
    Лента новостей