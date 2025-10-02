İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Bakıda qanunsuz ağac kəsiminə görə 4 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    • 02 oktyabr, 2025
    • 11:20
    Bakının Nəsimi rayonu, S.Əsgərova və Pişəvari küçələrində ağac kəsilməsi faktı üzrə istintaq araşdırmaları aparılır.

    Daxili İşlər Nazilyinin Mətbuat Xidmətindən "Report"a bildirilib ki, həmin əməlləri törətməkdə şübhəli olan 4 nəfər saxlanılıb.

    Nəsimi Rayon Polis İdarəsində ağac kəsilməsinin səbəbləri və digər iştirakçıların olub-olmaması müəyyənləşdirilir.

