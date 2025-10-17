Bakıda 87 yaşlı qadın eyvandan yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 17 oktyabr, 2025
- 10:20
Bakıda 87 yaşlı qadın eyvandan yıxılaraq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Gəncə prospektində qeydə alınıb.
Belə ki, ərazidə yaşayan əqli qüsurlu 1938-ci il təvəllüdlü Valentina Vasilyevna Rüstəmova yaşadığı Gəncə prospektində yaşadığı eyvanından yıxılaraq ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
