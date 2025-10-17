İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Bakıda 87 yaşlı qadın eyvandan yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    • 17 oktyabr, 2025
    • 10:20
    Bakıda 87 yaşlı qadın eyvandan yıxılaraq ölüb

    Bakıda 87 yaşlı qadın eyvandan yıxılaraq ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Gəncə prospektində qeydə alınıb.

    Belə ki, ərazidə yaşayan əqli qüsurlu 1938-ci il təvəllüdlü Valentina Vasilyevna Rüstəmova yaşadığı Gəncə prospektində yaşadığı eyvanından yıxılaraq ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Bakı Hadisə

    Son xəbərlər

    10:37

    Beynəlxalq dərəcəli ekspert: "Azərbaycan təhlükəsiz idman sahəsində möhtəşəm işlər görür"

    Fərdi
    10:36

    Umayra Tağıyeva: "Azərbaycanda intensiv yağıntı hadisələrinin sayı 6 dəfə çoxalıb"

    İnfrastruktur
    10:34

    BOK rəsmisi: "Azərbaycan MOK təhlükəsizliyin qoruması üçün ictimaiyyəti bir araya gətirir"

    Fərdi
    10:33

    Orban: Rusiya-ABŞ sammiti XİN başçılarının görüşündən sonra keçirilə bilər

    Digər ölkələr
    10:31

    Tərtərdə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    10:30

    MOK rəsmisi: "Təhlükəsiz idman sahəsində peşəkar kadrların artması ilə bağlı işlər davam edir"

    Fərdi
    10:29

    TÜRKPA və CICA Baş katibləri yeni tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    10:26

    Qırğızıstanla Macarıstan arasında ikitərəfli sənədlər imzalanacaq

    Region
    10:24

    Sumqayıtda yıxılaraq başı daşa dəyən kişi ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti