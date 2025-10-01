Bakıda 42 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 01 oktyabr, 2025
- 10:15
Bakıda 42 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.
"Report" xəbər verir ki, 1983-cü il təvəllüdlü Nurlan Rəfail oğlu Məmmədov yaşadığı M.Hadi küçəsi ev 103 mənzil 86-da elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
