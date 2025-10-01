İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Hadisə
    • 01 oktyabr, 2025
    • 10:15
    Bakıda 42 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.

    "Report" xəbər verir ki, 1983-cü il təvəllüdlü Nurlan Rəfail oğlu Məmmədov yaşadığı M.Hadi küçəsi ev 103 mənzil 86-da elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Bakı Elektrik cərəyanı araşdırma

