    Xəzər rayonunda 17 min manatlıq mal-qara oğurlanıb

    Hadisə
    • 25 sentyabr, 2025
    • 11:37
    Xəzər rayonunda 17 min manatlıq mal-qara oğurlanıb

    Bakının Xəzər rayonunda 17 min manatlıq oğurluq edən şəxs saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, rayon sakini polisə müraciət edərək 17 min manat dəyərində mal-qarasının evinin həyətindən oğurlanmasını bildirib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən N.Novruzov saxlanılıb.

    Araşdırmalar davam etdirilir.

    mal-qara oğurluq DİN

