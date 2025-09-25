Xəzər rayonunda 17 min manatlıq mal-qara oğurlanıb
Hadisə
- 25 sentyabr, 2025
- 11:37
Bakının Xəzər rayonunda 17 min manatlıq oğurluq edən şəxs saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, rayon sakini polisə müraciət edərək 17 min manat dəyərində mal-qarasının evinin həyətindən oğurlanmasını bildirib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən N.Novruzov saxlanılıb.
Araşdırmalar davam etdirilir.
