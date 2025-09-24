Bakıda 21 yaşlı qız dərmandan zəhərlənərək ölüb
Hadisə
- 24 sentyabr, 2025
- 10:15
Bakıda 21 yaşlı qız dərmandan zəhərlənərək ölüb.
"Report"un xəbərinə görə, Qaradağ rayonu Qızıldaş qəsəbə sakini, 2004-cü il təvəllüdlü Sevinc Habil qızı Abdullazadə müalicə məqsədi ilə qəbul etdiyi dərmanların təsirindən zəhərlənərək ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
