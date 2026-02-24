İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Rusiyalı tennisçi yarışlardan uzaqlaşdırılıb

    Fərdi
    • 24 fevral, 2026
    • 09:39
    Rusiyalı tennisçi yarışlardan uzaqlaşdırılıb

    Mark Kaufman korrupsiyaya qarşı mübarizə proqramının tələblərini pozduğu üçün tennisdən uzaqlaşdırılıb.

    "Report" Beynəlxalq Tennis Dürüstlük Agentliyinin (ITIA) rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 20 yaşlı rusiyalı idmançı proqramın şərtlərini yerinə yetirmədiyi üçün cəzalandırılıb.

    Sanksiya 2025-ci il dekabrın 24-dən qüvvəyə minib. Tennisçi cari il yanvarın 9-da qərardan şikayət etsə də, fevralın 18-də onun apellyasiyası rədd edilib.

    M.Kaufmanla yanaşı, serbiyalı idmançılar Draqinya Vukoviç və Mila Masiç də müvəqqəti olaraq yarışlardan kənarlaşdırılıblar.

    Bu müddətin nə qədər olacağı hələlik açıqlanmayıb.

    Mark Kaufman tennis diskvalifikasiya

    Son xəbərlər

    09:43

    Azərbaycan neftinin qiyməti 73 dolları keçib

    Energetika
    09:42

    Oğuzda avtomobil ağaca çırpılıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    09:41

    Fon der Lyayen və Koşta Ukraynaya səfər ediblər

    Digər ölkələr
    09:40

    DMX rəisi vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Daxili siyasət
    09:39
    Foto
    Video

    Bakının Fəzail Bayramov küçəsinin bir hissəsi təmir olunub

    İnfrastruktur
    09:39

    Rusiyalı tennisçi yarışlardan uzaqlaşdırılıb

    Fərdi
    09:28
    Foto

    DGK 80 kiloqrama yaxın narkotikin İrandan Rusiyaya tranzitinin qarşısını alıb

    Biznes
    09:21

    Sabah AMEA-da Ramiz Mehdiyevin məsələsinə baxılacaq

    Daxili siyasət
    09:19
    Video

    FHN Novruz çərşənbələrində yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı əhaliyə müraciət müraciət edib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti