Bakıda 10 nəfərin öldüyü partlayışla bağlı məhkəmədə: Otağa salıb protokola imza atmağa məcbur etdilər
- 13 oktyabr, 2025
- 13:22
"Bakı Ağac Emalı" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (ASC) ərazisində 10 nəfərin ölümü, 23 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən partlayışda təqsirləndirilən Tağı İbrahimov və Toğrul Rzayevin cinayət işləri üzrə məhkəmədə şahid ifadə verib.
"Report"un məlumatına görə, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Elmin Rüstəmovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə şahid Elşad Məmmədli ASC-də elektrik kimi çalışdığını bildirib:
"Partlayışdan öncə müəssisədə yerləşən balaca sexlərdən birində yanğın olmuşdu. Həmin sex tamamilə yanmışdı. Mən məsul şəxs kimi verilmiş müvafiq protokola imza atmışam. Bundan sonra öyrənmişəm ki, məni yanğın üzrə məsul şəxs kimi də təyin ediblər. Hətta buna görə cərimə də olunmuşdum".
Şahid əlavə edib ki, təqsirləndirilən Toğrul Rzayev başqa tanışı ilə birgə onu otağa salaraq yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı protokola imza atmağa məcbur edib.
Daha sonra hakim bildirib ki, növbəti prosesdə cinayət işi üzrə sənədlər tədqiq ediləcək və məhkəmə istintaqı yekunlaşdırılacaq.
Proses oktyabrın 20-də davam edəcək.
Qeyd edək ki, hadisə 2024-cü il yanvarın 15-də Bakının Binəqədi rayonunda baş verib.
İstintaq materiallarında ASC-nin sahibi Tağı İbrahimov və inzibati-təsərrüfat idarəçiliyini həyata keçirən Toğrul Rzayevin üzərinə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət edilməsi vəzifəsi qoyulduğu halda bu qaydaları ehtiyatsızlıqdan pozaraq 10 nəfərin ölümünə, 23 nəfərin isə xəsarət almasına səbəb olduqları bildirilib.
İttihama görə, onlar ASC-nin ərazisində olan əmlaklara və təbiətə maddi ziyan vurub, eləcə də Tağı İbrahimov külli miqdarda vergiləri ödəməkdən yayınıb.
Tağı İbrahimov Cinayət Məcəlləsinin 213.3 (xüsusilə külli miqdarda vergiləri ödəməkdən yayınma) və 225.3-cü (üzərinə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət edilməsi vəzifəsi qoyulmuş şəxs tərəfindən bu qaydaların pozulması ehtiyatsızlıqdan iki və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda) maddələri ilə Toğrul Rzayevə isə həmin Məcəllənin 225.3-cü maddəsi ilə təqsirli bilinir.