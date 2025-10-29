Bakıda 10 nəfərin öldüyü partlayışda təqsirləndirilən şəxslərə cəza istənilib
29 oktyabr, 2025
- 16:21
Dövlət ittihamçısı "Bakı Ağac Emalı" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (ASC) ərazisində 10 nəfərin ölümü, 23 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən partlayışda təqsirləndirilən Tağı İbrahimov və Toğrul Rzayevə cəza istəyib.
"Report"un məlumatına görə, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Elmin Rüstəmovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə bir neçə zərərçəkən təqsirləndirilənlərə qarşı qaldırdıqları mülki iddia ərizələrini məhkəməyə təqdim ediblər.
Təqsirləndirilənlər mülki iddiaları qəbul etməyib, məhkəmə isə onları icraata götürüb.
Prosesdə fiziki-kimyəvi ekspertizanın rəyi elan edilib.
Rəyə əsasən, zavoddakı partlayış ağac tozu və digər kimyəvi vasitələrin təsiri ilə baş verib. Qeyd olunub ki, müəssisədə havalandırma sisteminin, yanğın təhlükəsizliyi və digər təhlükəsizlik vasitələrinin olmaması sözügedən hadisəyə səbəb olub.
Daha sonra cinayət işi üzrə sənədlər tədqiq edilib. Məhkəmə istintaqının yekunlaşdığı elan olunub.
Prosesdə dövlət İttihamçısı çıxış edib. O, hər iki təqsirləndirilən şəxsin 9 il müddətə azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib.
Növbəti iclas noyabrın 12-nə təyin olunub.
Qeyd edək ki, hadisə 2024-cü ilin yanvarın 15-də Bakının Binəqədi rayonunda baş verib.
İstintaq materiallarında ASC-nin sahibi Tağı İbrahimov və inzibati-təsərrüfat idarəçiliyini həyata keçirən Toğrul Rzayevin üzərinə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət edilməsi vəzifəsi qoyulduğu halda bu qaydaları ehtiyatsızlıqdan pozaraq 10 nəfərin ölümünə, 23 nəfərin isə xəsarət almasına səbəb olduqları bildirilib.
İttihama görə, onlar ASC-nin ərazisində olan əmlaklara və təbiətə maddi ziyan vurub, eləcə də Tağı İbrahimov külli miqdarda vergiləri ödəməkdən yayınıb.
Tağı İbrahimov Cinayət Məcəlləsinin 213.3 (xüsusilə külli miqdarda vergiləri ödəməkdən yayınma) və 225.3-cü (üzərinə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət edilməsi vəzifəsi qoyulmuş şəxs tərəfindən bu qaydaların pozulması ehtiyatsızlıqdan iki və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda) maddələri ilə Toğrul Rzayevə isə həmin Məcəllənin 225.3-cü maddəsi ilə təqsirli bilinir.