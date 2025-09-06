İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Bakı və bölgələrdə xüsusi əməliyyatlar keçirib, 20-dən artıq şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 06 sentyabr, 2025
    • 11:03
    Bakı və bölgələrdə xüsusi əməliyyatlar keçirib, 20-dən artıq şəxs saxlanılıb

    DİN-in Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi vətəndaşların qanuni mənafelərinin qorunması, paytaxt və bölgələrdə kriminogen duruma nəzarət, o cümlədən odlu silah-sursat əldə edib saxlama, habelə narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qeyri-leqal dövriyyəsinin qarşının alınması istiqamətində əməliyyatlar keçirib. 

    DİN-dən "Report"a verilən məlumata görə, tədbirlər zamanı cinayət törətməyə meyilli, o cümlədən kriminal həyat tərzinin təbliği ilə məşğul olan, ayrı-ayrı şəxslərdən hədə-qorxu ilə pul tələb edən və odlu silah-sursat saxlayan 20-dən artıq şəxs saxlanılıb.

    Onlardan xeyli sayda "Kalaşnikov" avtomatı, "Makarov" və digər markadan olan tapançalar, habelə müxtəlif çaplı patronlar aşkarlanıb. 

    Həmçinin vətəndaşların narkotiklərin ziyanlı nəticələrindən qorunması, həmin vasitələrin daşınmasının qarşısının alınması, bu işin sərhədyanı bölgələrdə daha da gücləndirilməsi və xüsusən paytaxt ərazisində satışının qarşısının alınması məqsədi ilə də əməliyyatlar keçirilib.

    Sonuncu əməliyyatlar zamanı ümumilikdə 142 kiloqram müxtəlif adda narkotik vasitə qeyri-leqal dövriyyədən çıxarılıb, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 3 mütəşəkkil dəstənin üzvləri, habelə qeyd edilən cinayətlərdə təqsirli bilinən 7 şəxs saxlanılıb.

    Narkotiklərlə əlaqəli başlanan 10 cinayət işi üzrə zəruri istintaq hərəkətləri aparılır.

    Son xəbərlər

    11:31

    AMEA-nın şöbə müdiri: Toy, yas mərasimləri şan-şöhrət, özünü göstərmək üçün bir fürsətə çevrilib

    Daxili siyasət
    11:24

    Milli QHT Forumu: Toy və yas mərasimlərində israfçılıq az qala həyat tərzinə çevrilməkdədir

    Daxili siyasət
    11:23

    Azərbaycanın U-19 millisi bu gün "Slovenia Nations Cup"da ikinci oyununu keçirəcək

    Futbol
    11:22

    Şəmkirdə kürəkənini bıçaqlayaraq öldürməkdə şübhəli bilinən qaynata saxlanılıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:18
    Foto

    Bakıda yük maşını körpüdən aşaraq avtomobillərin üzərinə düşüb, iki nəfər ölüb, üç nəfər xəsarət alıb - VİDEO - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    11:15
    Foto

    Şamaxının Mərzəndiyyə kəndində içməli su layihəsi həyata keçirilib

    İnfrastruktur
    11:11

    "Sumqayıt" basketbol klubu yeni oyunçu ilə anlaşıb

    Komanda
    11:08

    Mərakeş millisi DÇ-2026-nın final mərhələsinə vəsiqə qazanan ilk Afrika komandası olub

    Futbol
    11:03

    Bakı və bölgələrdə xüsusi əməliyyatlar keçirib, 20-dən artıq şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti