Bakı-Şamaxı yolunda sürücü məsuliyyətsizliyi qəzaya səbəb olub, xəsarət alan var
Hadisə
- 12 oktyabr, 2025
- 20:48
Bakı-Şamaxı yolunun 85-ci km-də 90-KC-387 dövlət qeydiyyat nişanlı "VAZ" və 90-EE-321 dövlət qeydiyyat nışanlı "Mercedes" markalı avtomobillər toqquşub.
DİN-in Mətbuat xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, yol qəzası "VAZ" markalı avtomobilin sürücüsü xəsarət alıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
DİN bir daha sürücüləri yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırıb, magistral yollarda qaydalara biganə yanaşmağın sonda ağır yol nəqliyyat hadisələrinə gətirib çıxardacağını xatırladıb.
Son xəbərlər
21:50
Foto
Bakıda Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci Baş Assambleyası işə başlayıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
21:42
Ermənistanda ər və arvad qətlə yetirilibRegion
21:32
Türkiyədə yol qəzasında 15 nəfər xəsarət alıbRegion
21:20
Vens: ABŞ-nin Qəzzaya və ya İsrailə qoşun yeritmək planı yoxdurDigər ölkələr
21:04
Azərbaycan Basketbol Liqasının II turu başa çatıbKomanda
20:54
Foto
Tərtərdə iki avtomobil toqquşub, xəsarət alan varHadisə
20:51
Foto
Azərbaycan cüdoçuları Açıq Asiya Turnirini 10 medalla başa vurublarFərdi
20:48
Bakı-Şamaxı yolunda sürücü məsuliyyətsizliyi qəzaya səbəb olub, xəsarət alan varHadisə
20:38