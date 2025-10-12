Bakı-Şamaxı yolunda sürücü məsuliyyətsizliyi qəzaya səbəb olub, xəsarət alan var

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Hadisə
    • 12 oktyabr, 2025
    • 20:48
    Bakı-Şamaxı yolunun 85-ci km-də 90-KC-387 dövlət qeydiyyat nişanlı "VAZ" və 90-EE-321 dövlət qeydiyyat nışanlı "Mercedes" markalı avtomobillər toqquşub.

    DİN-in Mətbuat xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, yol qəzası "VAZ" markalı avtomobilin sürücüsü xəsarət alıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    DİN bir daha sürücüləri yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırıb, magistral yollarda qaydalara biganə yanaşmağın sonda ağır yol nəqliyyat hadisələrinə gətirib çıxardacağını xatırladıb.

    На трассе Баку-Шамахы из-за неосторожности водителя произошла авария, есть пострадавший

