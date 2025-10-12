На трассе Баку-Шамахы из-за неосторожности водителя произошла авария, есть пострадавший
- 12 октября, 2025
- 20:57
На 85-м километре дороги Баку-Шамахы столкнулись автомобили VAZ с государственным регистрационным номером 90-KC-387 и Mercedes с номером 90-EE-321.
Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля VAZ получил травмы.
По факту ведется расследование.
Министерство внутренних дел вновь призвало водителей строго соблюдать правила дорожного движения и напомнило, что пренебрежение ими на автомагистралях может привести к тяжёлым дорожно-транспортным происшествиям.
