На трассе Баку-Шамахы из-за неосторожности водителя произошла авария, есть пострадавший

На 85-м километре дороги Баку-Шамахы столкнулись автомобили VAZ с государственным регистрационным номером 90-KC-387 и Mercedes с номером 90-EE-321.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля VAZ получил травмы.

По факту ведется расследование.

Министерство внутренних дел вновь призвало водителей строго соблюдать правила дорожного движения и напомнило, что пренебрежение ими на автомагистралях может привести к тяжёлым дорожно-транспортным происшествиям.