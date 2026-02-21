İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    WUF Akademiyasında qısa mühazirə üçün müraciətin son tarixi açıqlanıb

    İnfrastruktur
    • 21 fevral, 2026
    • 23:37
    WUF Akademiyasında qısa mühazirə üçün müraciətin son tarixi açıqlanıb

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun (WUF13) WUF Akademiyasında qısa mühazirə üçün müraciətin son təqdimetmə tarixi 15 martdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "WUF13Azerbaijan"ın "X"dəki hesabında məlumat yayılıb.

    Bundan başqa, martın 31-i "Urban Expo" sərgisində stend rezervasiyası üçün son tarixdir.

    Qeyd olunub ki, WUF13-də WUF Akademiyası akademik və tədqiqat fəaliyyəti üçün ixtisaslaşdırılmış mərkəzdir, dünyanın aparıcı institutlarının rəhbərliyi altında 40-dan çox tədris sessiyası, alimlərin və təcrübə keçənlərin iştirakı ilə yüksək səviyyəli dəyirmi masalar, həmçinin təcrübə mübadiləsi, əməkdaşlıq və innovasiyalar üçün dinamik məkan təklif edir:

    "Akademiya adekvat mənzil təminatı üçün tədqiqatlara, biliklərə və potensialın artırılmasına əsaslanan tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafına kömək edir. "WUF kampusunda biliklərin səfərbərliyinə qoşulun. Burada biliklər fəaliyyətlə görüşür. Universitetlər, tədqiqatçılar və praktiklər WUF13-ün mənzil məsələləri üzrə altı dialoqu çərçivəsində qabaqcıl işləmələri bölüşmək və birgə həllər yaratmaq üçün birləşirlər.

    "İstər qısa mühazirə olsun, istərsə də gələcək prioritetləri müəyyənləşdirən müzakirələrdə iştirak, kampus sizin təcrübənizi adekvat mənzil uğrunda qlobal hərəkatla əlaqələndirir".

    Müraciət forması: https://forms.office.com/e/PLhQgESVRJ

    WUF13 Akademiya Ümumdünya Şəhərsalma Forumu

    Son xəbərlər

    00:34

    Pezeşkian: İran xarici təzyiqə boyun əyməyəcək

    Region
    00:21

    Suriyanın hökumət qüvvələri Əl-Qamışlı hava limanına nəzarəti ələ keçirib

    Digər ölkələr
    23:59

    Ukrayna XİN: Ultimatumlar Kiyevə deyil, Kremlə göndərilməlidir

    Digər ölkələr
    23:48

    İsrail "Hizbullah"ın raket bölmələrini atəşə tutub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    23:37

    WUF Akademiyasında qısa mühazirə üçün müraciətin son tarixi açıqlanıb

    İnfrastruktur
    23:25
    Foto
    Video

    Prezidentin mühafizəçiləri ilə bağlı yayılan videonun ətraflı təhlili

    Media
    23:19

    Ceyhun Bayramov və Pakistanın XİN başçısı Sülh Şurasının ilk iclasından irəli gələn məsələləri müzakirə ediblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    23:04

    Türkiyə Superliqası: "Qalatasaray" səfərdə məğlub olub

    Futbol
    22:55

    KİV: Lekornu Makronla məsləhətləşmələrdən sonra hökumət dəyişikliklərini təxirə salıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti