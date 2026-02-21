WUF Akademiyasında qısa mühazirə üçün müraciətin son tarixi açıqlanıb
- 21 fevral, 2026
- 23:37
Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun (WUF13) WUF Akademiyasında qısa mühazirə üçün müraciətin son təqdimetmə tarixi 15 martdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "WUF13Azerbaijan"ın "X"dəki hesabında məlumat yayılıb.
Bundan başqa, martın 31-i "Urban Expo" sərgisində stend rezervasiyası üçün son tarixdir.
Qeyd olunub ki, WUF13-də WUF Akademiyası akademik və tədqiqat fəaliyyəti üçün ixtisaslaşdırılmış mərkəzdir, dünyanın aparıcı institutlarının rəhbərliyi altında 40-dan çox tədris sessiyası, alimlərin və təcrübə keçənlərin iştirakı ilə yüksək səviyyəli dəyirmi masalar, həmçinin təcrübə mübadiləsi, əməkdaşlıq və innovasiyalar üçün dinamik məkan təklif edir:
"Akademiya adekvat mənzil təminatı üçün tədqiqatlara, biliklərə və potensialın artırılmasına əsaslanan tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafına kömək edir. "WUF kampusunda biliklərin səfərbərliyinə qoşulun. Burada biliklər fəaliyyətlə görüşür. Universitetlər, tədqiqatçılar və praktiklər WUF13-ün mənzil məsələləri üzrə altı dialoqu çərçivəsində qabaqcıl işləmələri bölüşmək və birgə həllər yaratmaq üçün birləşirlər.
"İstər qısa mühazirə olsun, istərsə də gələcək prioritetləri müəyyənləşdirən müzakirələrdə iştirak, kampus sizin təcrübənizi adekvat mənzil uğrunda qlobal hərəkatla əlaqələndirir".
Müraciət forması: https://forms.office.com/e/PLhQgESVRJ
At WUF13, the WUF Academy is the dedicated hub for academia and research — featuring more than 40 training sessions led by global institutions, high-level roundtables with academics and practitioners, and the WUF Campus: a vibrant space for exchange, collaboration and innovation.… pic.twitter.com/2NF4qypSHC— WUF13Azerbaijan (@WUF13Azerbaijan) February 21, 2026