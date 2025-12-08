İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Bakı-Qazax magistralında avtomobil qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 08 dekabr, 2025
    • 00:17
    Bakı-Qazax magistralında avtomobil qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Yevlax rayonu ərazisində ağır yol qəzası baş verib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun Yevlax rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq yol kənarındakı maneə çırpılıb.

    Qəza nəticəsində Bakı şəhər sakini, 1973-cü il təvəllüdlü Vüqar Şamilsoy, Goranboy rayon sakinləri, 2006-cı il təvəllüdlü Aytac Bayramova, 1985-ci il təvəllüdlü Amilə Gülmalıyeva və 1953-cü il təvəllüdlü Füruzə Bayramova müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

    Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıblar, faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Qəza Yevlax

