Bakı-Qazax magistralında avtomobil qəzası olub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 08 dekabr, 2025
- 00:17
Yevlax rayonu ərazisində ağır yol qəzası baş verib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun Yevlax rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Belə ki, minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq yol kənarındakı maneə çırpılıb.
Qəza nəticəsində Bakı şəhər sakini, 1973-cü il təvəllüdlü Vüqar Şamilsoy, Goranboy rayon sakinləri, 2006-cı il təvəllüdlü Aytac Bayramova, 1985-ci il təvəllüdlü Amilə Gülmalıyeva və 1953-cü il təvəllüdlü Füruzə Bayramova müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.
Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıblar, faktla bağlı araşdırma aparılır.
