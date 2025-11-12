İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası

    Astarada avtomobillər toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 12 noyabr, 2025
    • 13:00
    Astarada avtomobillər toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var

    Astara rayonunda baş verən avtomobil qəzasında bir nəfər ölüb, iki nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Təngərüd kəndi ərazisində qeydə alınıb.

    Rayonun Kijəbə qəsəbə sakini Cəsarət Sübhan oğlu Əliyevin idarə etdiyi "Niva" markalı avtomobil Təngərüd kənd sakini, 1965-ci il təvəllüdlü Kamran Zair oğlu Məmmədovun idarə etdiyi "Mercedes-190" markalı nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşub.

    Qəza nəticəsində "Mercedes"in sürücüsü K.Məmmədov hadisə yerində ölüb.

    "Niva"nın sürücüsü və avtomobildə olan sərnişin, Kijəbə qəsəbə sakini, 1991-ci il təvəllüdlü Fail İlqar oğlu Qüdrətov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Astara Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. İlkin tibbi müayinədən sonra hər iki yaralı Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili yardım şöbəsinə təxliyə olunublar.

    Yaralıların müayinəsi müvafiq şöbədə davam etdirilir.

    Qəzada ölən şəxsin meyiti daxili və xarici müayinə olunması üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Potoloji Anatomiya birliyinin Lənkəran rayonlararası zona mərkəzinə təhvil verilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Astara Qəza Xəsarət Hadisə

    Son xəbərlər

    13:14

    Ötən il ağır vəziyyətdə olan xəstələrin təxliyəsində iki dəfə helikopter ambulansdan istifadə olunub - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    13:12

    Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçı təyin edilib

    Digər
    13:10

    Papuaşvili: Avropa Komissiyası Gürcüstanla dialoqu deyil, qarşıdurmanı seçir

    Region
    13:07

    Türkiyənin qəzaya uğrayan təyyarəsində həlak olan hərbçilərdən 18-nin nəşi tapılıb

    Region
    13:05

    Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyindəki kitabxanaların təmir və bərpası ilə bağlı siyahı hazırlayıb

    Mədəniyyət
    13:03

    Nazir müavini: Hazırda Azərbaycanda Vətən müharibəsi ilə bağlı beş film çəkilir

    Milli Məclis
    13:00

    Astarada avtomobillər toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    13:00

    "Real"ın baş məşqçisi braziliyalı futbolçunun satılmasına razıdır

    Futbol
    12:58
    Foto

    "Şamaxinka"dan Biləcəriyə qədər xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti