Ağcabədidə 5 kiloqram narkotik satmaq istəyən şəxs saxlanılıb
Hadisə
- 03 sentyabr, 2025
- 14:08
Ağcabədi Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib.
DİN Mətbuat Xidmətinin Bərdə regional qrupundan "Report"un Qarabağ bürosuna verilən məlumata görə, tədbir zamanı əvvəllər məhkum olunmuş Süleyman Fətəliyev şübhəli şəxs qismində saxlanılıb.
Ondan ümumilikdə 5 kiloqrama yaxın marixuana aşkarlanıb. Araşdırma zamanı S.Fətəliyevin narkotik vasitəni satış məqsədilə əldə etdiyi müəyyən edilib.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə saxlanılan şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Son xəbərlər
14:24
Foto
Ağsuda qəsdən yanğın törədən şəxs müəyyən edilibHadisə
14:17
Aİ-nin Rusiya neftinin qiymət tavanı ilə bağlı qərarı qüvvəyə minibEnergetika
14:09
Azərbaycan Cüdo Federasiyası gənc idmançılar arasında baş vermiş insidentlə bağlı qərarını açıqlayıbDigər
14:08
Ağcabədidə 5 kiloqram narkotik satmaq istəyən şəxs saxlanılıbHadisə
14:06
COP29 sədrliyinin nümayəndələri Efiopiyada iqlim sammitində iştirak edəcəklərCOP29
14:05
Azərbaycanlı Tələbə Dünyanın TOP 50-də olan Çin Universitetinə qəbul oldu!Elm və təhsil
14:01
Zərdabda erkən nikahın qarşısı alınıb, şadlıq sarayının sahibi cəzalandırılıbHadisə
13:53
Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət Fondunun gəlirləri artıb, xərcləri azalıbMaliyyə
13:52