Premyer Liqa: "Zirə" "Şamaxı"nı məğlub edib - YENİLƏNİB-4
- 19 sentyabr, 2025
- 20:23
Misli Premyer Liqasında V turu çərçivəsində "Zirə" öz meydanında "Şamaxı"nı qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, qarşılaşma "Zirə"nin 2-1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Matçda "Zirə"nin qollarını 83 və 87-ci dəqiqələrdə J.Martins, "Şamaxı"nın qolunu isə 25-ci dəqiqədə K.Rossi vurub.
Misli Premyer Liqasında V turu çərçivəsində "Zirə" öz meydanında "Şamaxı"nı qəbul edir.
"Report" xəbər verir ki, "Zirə"nin hücumçusu J.Martins 87-ci dəqiqədə dubl edib.
Misli Premyer Liqasında V turu çərçivəsində "Zirə" öz meydanında "Şamaxı"nı qəbul edir.
"Report" xəbər verir ki, oyunun 83-cü dəqiqəsində meydan sahiblərinin hücumçusu J.Martins hesabı bərabərləşdirib.
Misli Premyer Liqasında V turu çərçivəsində "Zirə" öz meydanında "Şamaxı"nı qəbul edir.
"Report" xəbər verir ki, qarşılaşmada ilk hissə başa çatıb.
Qonaq komanda K.Rossinin 25-ci dəqiqədə vurduğu qol sayəsində fasiləyə üstün durumda yollanıb.
Misli Premyer Liqasında V turu çərçivəsində "Zirə" öz meydanında "Şamaxı"nı qəbul edir.
"Report" xəbər verir ki, qarşılaşmanın 25-ci dəqiqəsində "Şamaxı" hesabı açıb.
Qonaq komandanın heyətində Karim Rossi fərqlənib.