    Premyer Liqa: "Zirə" "Şamaxı"nı məğlub edib - YENİLƏNİB-4

    Futbol
    • 19 sentyabr, 2025
    • 20:23
    Premyer Liqa: Zirə Şamaxını məğlub edib - YENİLƏNİB-4

    Misli Premyer Liqasında V turu çərçivəsində "Zirə" öz meydanında "Şamaxı"nı qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, qarşılaşma "Zirə"nin 2-1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Matçda "Zirə"nin qollarını 83 və 87-ci dəqiqələrdə J.Martins, "Şamaxı"nın qolunu isə 25-ci dəqiqədə K.Rossi vurub.

    Misli Premyer Liqasında V turu çərçivəsində "Zirə" öz meydanında "Şamaxı"nı qəbul edir.

    "Report" xəbər verir ki, "Zirə"nin hücumçusu J.Martins 87-ci dəqiqədə dubl edib.

    Misli Premyer Liqasında V turu çərçivəsində "Zirə" öz meydanında "Şamaxı"nı qəbul edir.

    "Report" xəbər verir ki, oyunun 83-cü dəqiqəsində meydan sahiblərinin hücumçusu J.Martins hesabı bərabərləşdirib.

    Misli Premyer Liqasında V turu çərçivəsində "Zirə" öz meydanında "Şamaxı"nı qəbul edir.

    "Report" xəbər verir ki, qarşılaşmada ilk hissə başa çatıb.

    Qonaq komanda K.Rossinin 25-ci dəqiqədə vurduğu qol sayəsində fasiləyə üstün durumda yollanıb.

    Misli Premyer Liqasında V turu çərçivəsində "Zirə" öz meydanında "Şamaxı"nı qəbul edir.

    "Report" xəbər verir ki, qarşılaşmanın 25-ci dəqiqəsində "Şamaxı" hesabı açıb.

    Qonaq komandanın heyətində Karim Rossi fərqlənib.

