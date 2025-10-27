"Zirə"nin futbolçusu Premyer Liqada 100-cu matçını keçirib
Futbol
- 27 oktyabr, 2025
- 10:53
"Zirə"nin futbolçusu Ceyhun Nuriyev Premyer Liqada 100-cu matçını keçirib.
"Report" xəbər verir ki, yarımmüdafiəçi bunu Misli Premyer Liqasının IX turunda "Sumqayıt"la ev matçında (1:0) reallaşdırıb.
O, qarşılaşmanın 73-cü dəqiqəsində meydana daxil olub.
Qeyd edək ki, hesabında 11 qol olan C.Nuriyev Premyer Liqada iki klubun formasını geyinib. 2020/2021 mövsümündə "Sabah"da debüt edən futbolçu ilk klubunda 46 (4 qol), "Zirə"də 54 (7 qol) dəfə şans qazanıb.
