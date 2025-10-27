İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    "Zirə"nin futbolçusu Premyer Liqada 100-cu matçını keçirib

    Futbol
    • 27 oktyabr, 2025
    • 10:53
    Zirənin futbolçusu Premyer Liqada 100-cu matçını keçirib

    "Zirə"nin futbolçusu Ceyhun Nuriyev Premyer Liqada 100-cu matçını keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, yarımmüdafiəçi bunu Misli Premyer Liqasının IX turunda "Sumqayıt"la ev matçında (1:0) reallaşdırıb.

    O, qarşılaşmanın 73-cü dəqiqəsində meydana daxil olub.

    Qeyd edək ki, hesabında 11 qol olan C.Nuriyev Premyer Liqada iki klubun formasını geyinib. 2020/2021 mövsümündə "Sabah"da debüt edən futbolçu ilk klubunda 46 (4 qol), "Zirə"də 54 (7 qol) dəfə şans qazanıb.

    Ceyhun Nuriyev "Zirə" klubu Misli Premyer Liqası uçuş

    Son xəbərlər

    11:54

    Paşinyan: Xeyriyyəçiliyə qarşı allergiyam yaranıb

    Region
    11:50

    Ötən həftə 1600 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    11:50

    Dövlətə 81,5 milyon manat zərər vurulub, 30 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub

    Hadisə
    11:45

    Bu il ərzində Gəncədə 300-dən çox şəxsin süd vəzi xərçəngi müayinəsi həyata keçirilib

    Sağlamlıq
    11:43

    SOCAR qazma, hasilat, emal və ixrac göstəricilərini açıqlayıb

    Energetika
    11:42

    Paşinyan: Parlament seçkiləri ölkənin gələcək inkişafını müəyyən edəcək

    Region
    11:42

    Prokuror icra başçısının sabiq müavininə 7,5 il cəza istəyib

    Hadisə
    11:41

    Azərbaycan millisinin VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarındakı matçlarının təqvimi müəyyənləşib

    Futbol
    11:41

    Bu il bölgələrdə üç mindən çox qadın süd vəzi xərçəngi ilə bağlı müayinələrə cəlb olunub

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti