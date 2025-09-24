İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    "Zirə"nin baş məşqçisi: "Çempionlar Liqasında əsas çətinlik yarışın formatı ilə bağlı idi"

    Futbol
    • 24 sentyabr, 2025
    • 16:03
    Zirənin baş məşqçisi: Çempionlar Liqasında əsas çətinlik yarışın formatı ilə bağlı idi

    Minifutbol üzrə Çempionlar Liqasının formatı "Zirə" komandasına xeyli çətinlik yaradıb.

    Bunu "Report"a açıqlamasında paytaxt təmsilçisinin baş məşqçisi Elşad Quliyev deyib.

    O, komandanın belə sistemə uyğunlaşmadığını söyləyib:

    "Əsas çətinlik yarışın formatı ilə bağlı oldu. Bəzən gündə iki oyun keçirirdik. Uşaqlar bu sistemə uyğunlaşmayıb. Azərbaycan çempionatında həftədə bir dəfə oynayırıq. Belə olan halda heç bir rəqibə qarşı hazırlaşmaq mümkün deyil. Düşünürəm ki, bu amil olmasaydı, yaxşı nəticə qazanardıq".

    Mütəxəssis bu il Bolqarıstanda təşkil olunan turnirin 1/4 final mərhələsində mübarizəni dayandırmalarına baxmayaraq komandanın çıxışından razı qaldığını söyləyib:

    "Heyətimizin yeni futbolçulardan qurulmasına baxmayaraq Çempionlar Liqasına lazımi səviyyədə hazırlaşmışdıq. Uşaqlar özlərini yaxşı tərəfdən göstərdilər. Baxmayaraq ki, turnirdə çox güclü komandalar iştirak edirdi. Göstərdik ki, daha yaxşısına nail olmaq mümkündür. Qrup mərhələsini birinci pillədə bitirdik. 3 oyuna 7 xal qazandıq. 1/8 finalda qarşılaşdığımız Monteneqro təmsilçisi çempionatın ən güclülərindən sayılırdı. Rəqibimizi məğlub edib 1/4 finala vəsiqə qazandıq. Burada isə yerli komandaya uduzduq. Məğlubiyyətə baxmayaraq çox qol vəziyyətləri yaratdıq, amma istifadə edə bilmədik".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında üç klubla təmsil olunub. "Aznur" pley-off mərhələsində mübarizəni dayandırıb. "Zirə" və "Birbaşa Bakı" isə 1/4 finalda dayanıb.

    Çempionlar Liqası minifutbol "Zirə" klubu Elşad Quliyev minifutbol üzrə çempionlar liqası

    Son xəbərlər

    16:49

    Tramp: Yaxın Şərq ölkələrinin liderlərini bir araya gətirməli və müharibəyə son qoymalıyıq

    Xarici siyasət
    16:48

    Moldova səfiri Rusiya XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    16:47

    Trampdan İlham Əliyevə: Sizinlə, həqiqətən, fəxr edirəm, çox gözəl insansınız

    Xarici siyasət
    16:44

    Kreml: Paşinyan Moskvada Qlobal Atom Forumunda iştirak edəcək

    Region
    16:37

    İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası ilə əlaqədar rəsmi qəbulda iştirak ediblər

    Xarici siyasət
    16:35

    Cənubi Qafqaz ABŞ-nin xarici siyasətinin uzunmüddətli prioritetidir

    Digər ölkələr
    16:32

    Bakıda 8 ayda yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin göstəriciləri açıqlanıb

    İnfrastruktur
    16:21

    Bakıda ödənişli xidmətlərin dəyəri 10 %-dən çox artıb

    Biznes
    16:20

    Azərbaycan Serbiya ilə bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq imkanlarını artırır

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti