"Zirə" futbolçusu ilə yollarını ayırıb
Futbol
- 22 oktyabr, 2025
- 13:41
"Zirə" klubu futbolçusu Vinsent Tillə yollarını ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Bakı təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
25 yaşlı lüksemburqlu oyunçu ilə klub arasında imzalanmış müqaviləyə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilib.
