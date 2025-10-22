İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    "Zirə" futbolçusu ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    • 22 oktyabr, 2025
    • 13:41
    Zirə futbolçusu ilə yollarını ayırıb

    "Zirə" klubu futbolçusu Vinsent Tillə yollarını ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bakı təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    25 yaşlı lüksemburqlu oyunçu ilə klub arasında imzalanmış müqaviləyə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilib.

    Zirə klubu Vinsent Til müqaviləyə xitam

