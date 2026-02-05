Bakının Nərimanov rayonunun bəzi ərazilərində su kəsilib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    05 fevral, 2026
    Bakının Nərimanov rayonunun bəzi ərazilərinin su təminatında fasilə yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, buna səbəb rayonun Ağa Nemətulla küçəsində magistral xəttin siyirtməsində yaranan nasazlıqlıqdır.

    Belə ki, saat 12:00-dan işlərə başlanılıb, suyun verilməsində yaranan müvvəqqəti fasilə gün ərzində aradan qaldırılacaq.

