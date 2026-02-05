İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Şərurun bəzi hissələrində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 05 fevral, 2026
    • 14:26
    Şərur şəhərinin bəzi hissələrinə elektrik enerjisinin verilişində fasilə olacaq.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, "Azərişıq" ASC-nin Naxçıvan Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) tərəfindən fevralın 6-da planlı təmir-bərpa işləri aparılacaq.

    Təmir işləri ilə əlaqədar 110/35/10 kV-luq Şərur şəhər yarımstansiyasından qidalanan 3 nömrəli 10 kV-luq şəhər elektrik xəttində aparılan işlər səbəbindən saat 14:00-dan 16:00-dək Şərur şəhərinin Kapitan Seyidov, Səməd Vurğun və Mikayıl Müşfiq küçələrinə elektrik enerjisinin verilişi dayandırılacaq.

    Naxçıvan Şərur rayonu elektrik enerjisi fasilə

