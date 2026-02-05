Şərurun bəzi hissələrində işıq olmayacaq
Energetika
- 05 fevral, 2026
- 14:26
Şərur şəhərinin bəzi hissələrinə elektrik enerjisinin verilişində fasilə olacaq.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, "Azərişıq" ASC-nin Naxçıvan Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) tərəfindən fevralın 6-da planlı təmir-bərpa işləri aparılacaq.
Təmir işləri ilə əlaqədar 110/35/10 kV-luq Şərur şəhər yarımstansiyasından qidalanan 3 nömrəli 10 kV-luq şəhər elektrik xəttində aparılan işlər səbəbindən saat 14:00-dan 16:00-dək Şərur şəhərinin Kapitan Seyidov, Səməd Vurğun və Mikayıl Müşfiq küçələrinə elektrik enerjisinin verilişi dayandırılacaq.
Son xəbərlər
14:35
Uitkoff: Rusiya və Ukrayna 314 hərbi əsirin mübadiləsi barədə razılığa gəlibDigər ölkələr
14:34
Oleksandr Korniyenko: Ukraynada seçkilərin keçirilməsi üçün minimum 60 gün atəşkəs olmalıdırDigər ölkələr
14:33
Simonyan: İrəvan Avrasiya İqtisadi İttifaqından çıxmağı zəruri hesab etmirDigər ölkələr
14:30
Estoniya XİN rəhbəri UkraynadadırDigər ölkələr
14:29
"Xankəndi" klubu "Qarabağ"ın yetirməsini transfer edibFutbol
14:27
MİDA rəsmisi: Kahramanmaraşdakı "Azərbaycan" məhəlləsində 4 kvartalın tikintisi tamamlanıbXarici siyasət
14:26
Şərurun bəzi hissələrində işıq olmayacaqEnergetika
14:17
Almaniyanın Moskvadakı səfirliyinin əməkdaşı "persona non-qrata" elan edilibRegion
14:09