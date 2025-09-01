    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    "Zirə" Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 200-cü ev qolunu vurub

    Futbol
    • 01 sentyabr, 2025
    • 10:34
    Zirə Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 200-cü ev qolunu vurub

    "Zirə" Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 200-cü ev qolunu vurub.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu topa Yeqor Boqomolski imza atıb.

    Belaruslu hücumçu Misli Premyer Liqasının III turunun "Kəpəz"lə görüşündə (5:0) fərqlənib. Bakı klubu turnirdəki 154-cü ev sınağında vurulan qol sayını 201-ə də çatdırıb.

    Qeyd edək ki, "Zirə"nin Premyer Liqada ilk ev qolunu 2015-ci il avqustun 9-da AZAL-la görüşdəki yeganə topun müəllifi olan Viktor İqbekoyi vurub.

    "Zirə" klubu   Misli Premyer Liqası   Azərbaycan çempionatı  

