"Zirə" Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 200-cü ev qolunu vurub
Futbol
- 01 sentyabr, 2025
- 10:34
"Zirə" Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 200-cü ev qolunu vurub.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu topa Yeqor Boqomolski imza atıb.
Belaruslu hücumçu Misli Premyer Liqasının III turunun "Kəpəz"lə görüşündə (5:0) fərqlənib. Bakı klubu turnirdəki 154-cü ev sınağında vurulan qol sayını 201-ə də çatdırıb.
Qeyd edək ki, "Zirə"nin Premyer Liqada ilk ev qolunu 2015-ci il avqustun 9-da AZAL-la görüşdəki yeganə topun müəllifi olan Viktor İqbekoyi vurub.
Son xəbərlər
11:19
"Azercell Telecom" qadınlara növbəti dəstək proqramına start verirİKT
11:16
BDU-da BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Gənclərin Lokal Konfransının açılış mərasimi keçirilibCOP29
11:14
Qəbələdə ehtiyatsızlıqdan sirkə turşusu içən qadın ölübHadisə
11:12
"Sumqayıt" klubu baş məşqçisi ilə əməkdaşlığı davam etdirəcəkKomanda
11:10
Vilayət Eyvazov Naftalanda 8 rayon üzrə vətəndaşları qəbul edəcəkDaxili siyasət
11:08
İlham Əliyev Slovakiya Prezidentini təbrik edibXarici siyasət
11:05
Kamran Əliyev Yasamal rayonunda vətəndaşları qəbul edəcəkDaxili siyasət
11:02
Azərbaycan şahmatçılarının FIDE-nin reytinq cədvəlindəki mövqeləri bəlli olubFərdi
11:02