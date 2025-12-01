İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Zaqatalada "Məktəbli Kuboku"na start verilib

    Futbol
    • 01 dekabr, 2025
    • 11:25
    Zaqatalada Məktəbli Kubokuna start verilib

    AFFA ilə Elm və Təhsil Nazirliyinin Məktəbəqədər və ümumi təhsil üzrə dövlət agentliyinin birgə əməkdaşlığı çərçivəsində Zaqatala üzrə "Məktəbli Kuboku" turnirinə start verilib.

    "Report" milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, açılış mərasiminin ardından ilk oyunlar keçirilib.

    Yarışda 7-ci sinif oğlanlar, 5-ci sinif oğlan və qızlar olmaqla ümumilikdə 42 məktəbin komandaları qüvvələrini sınayır.

    Daxili birincilik başa çatdıqdan sonra hər üç qrup üzrə çempion komanda rayonu bölgə yarışlarında - Regional finallarda təmsil edəcək.

    Qeyd edək ki, "Məktəbli Kuboku" turnirinin təşkilində əsas məqsəd məktəblilər arasında futbolun kütləviliyini artırmaq, sağlam həyat tərzini təbliğ etmək və uşaqlarda komanda ruhunun formalaşmasına töhfə verməkdir. Layihə çərçivəsində ölkənin bütün bölgələrində məktəblər arasında yarışlar keçiriləcək, qaliblər respublika birinciliyində qüvvələrini sınayacaqlar.

