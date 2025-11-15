İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    "Yuventus"un hücumçusu bir neçə klubun diqqət mərkəzinə düşüb

    Futbol
    • 15 noyabr, 2025
    • 13:42
    Yuventusun hücumçusu bir neçə klubun diqqət mərkəzinə düşüb

    İtaliyanın "Yuventus" klubunun hücumçusu Duşan Vlahoviç bir neçə klubun diqqət mərkəzinə düşüb.

    "Report" "La Gazzetta dello Sport"a istinadən xəbər verir ki, 25 yaşlı futbolçu "Barselona", "Atletiko" (hər ikisi İspaniya) "Bavariya" (Almaniya), "Mançester Yunayted" və "Tottenhem"in (hər ikisi İngiltərə) maraq dairəsindədir.

    25 yaşlı serbiyalının A Seriyası təmsilçisi ilə müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin yayına qədərdir. Bu səbəbdən yanvardan etibarən o, sərbəst şəkildə digər klublarla danışıqlar aparmaq hüququna malik olacaq.

    Qeyd edək ki, cari mövsümdə hücumçu bütün turnirlərdə 18 oyunda meydana çıxıb, 8 qol və 1 məhsuldar ötürmə müəllifi olub. "Transfermarkt" portalı futbolçunun dəyərini 35 milyon avro qiymətləndirir.

    "Yuventus" klubu İtaliya A Seriyası "Mançester Yunayted" "Tottenhem" klubu Duşan Vlahoviç

    Son xəbərlər

    14:34

    Xayotjon İbrahimov: Bir sıra ölkələr Mərkəzi Asiya-Azərbaycan yaşıl enerji dəhlizində iştiraka maraq göstərir

    Xarici siyasət
    14:25

    Azərbaycanda şüşə istehsalı cüzi artıb

    Sənaye
    14:25
    Foto

    Azərbaycan və Özbəkistan prezidentlərinin təkbətək görüşü olub

    Xarici siyasət
    14:22

    "Barselona" iki müdafiəçini transfer etmək istəyir

    Futbol
    14:20

    Hikmət Hacıyev Türkmənistanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    14:17
    Foto

    Ağdamın Xıdırlı kəndinə yola salınan köç karvanı çatıb, açarlar təqdim edilib

    Qarabağ
    14:07

    İndoneziyada sürüşmə nəticəsində altı nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    13:59

    Azərbaycanın qadın şahmatçılardan ibarət millisi dünya çempionatında iştirak edəcək

    Fərdi
    13:59

    Özbəkistan və Qazaxıstan arasında birgə hərbi təlimlər haqqında saziş imzalanıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti