"Yuventus"un hücumçusu bir neçə klubun diqqət mərkəzinə düşüb
Futbol
- 15 noyabr, 2025
- 13:42
İtaliyanın "Yuventus" klubunun hücumçusu Duşan Vlahoviç bir neçə klubun diqqət mərkəzinə düşüb.
"Report" "La Gazzetta dello Sport"a istinadən xəbər verir ki, 25 yaşlı futbolçu "Barselona", "Atletiko" (hər ikisi İspaniya) "Bavariya" (Almaniya), "Mançester Yunayted" və "Tottenhem"in (hər ikisi İngiltərə) maraq dairəsindədir.
25 yaşlı serbiyalının A Seriyası təmsilçisi ilə müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin yayına qədərdir. Bu səbəbdən yanvardan etibarən o, sərbəst şəkildə digər klublarla danışıqlar aparmaq hüququna malik olacaq.
Qeyd edək ki, cari mövsümdə hücumçu bütün turnirlərdə 18 oyunda meydana çıxıb, 8 qol və 1 məhsuldar ötürmə müəllifi olub. "Transfermarkt" portalı futbolçunun dəyərini 35 milyon avro qiymətləndirir.
Son xəbərlər
14:34
Xayotjon İbrahimov: Bir sıra ölkələr Mərkəzi Asiya-Azərbaycan yaşıl enerji dəhlizində iştiraka maraq göstərirXarici siyasət
14:25
Azərbaycanda şüşə istehsalı cüzi artıbSənaye
14:25
Foto
Azərbaycan və Özbəkistan prezidentlərinin təkbətək görüşü olubXarici siyasət
14:22
"Barselona" iki müdafiəçini transfer etmək istəyirFutbol
14:20
Hikmət Hacıyev Türkmənistanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşübXarici siyasət
14:17
Foto
Ağdamın Xıdırlı kəndinə yola salınan köç karvanı çatıb, açarlar təqdim edilibQarabağ
14:07
İndoneziyada sürüşmə nəticəsində altı nəfər ölübDigər ölkələr
13:59
Azərbaycanın qadın şahmatçılardan ibarət millisi dünya çempionatında iştirak edəcəkFərdi
13:59