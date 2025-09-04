"Yuventus" klubu Kenan Yıldızla müqavilə müddətini uzatmağa yaxındır
Futbol
- 04 sentyabr, 2025
- 12:42
İtaliyanın "Yuventus" klubu Kenan Yıldızla müqavilə müddətini uzatmağa yaxındır.
"Report" "La Gazzetta dello Sport"a istinadən xəbər verir ki, Turin təmsilçisi 20 yaşlı yarımmüdafiəçini 2030-cu ilin yayına qədər saxlamaq niyyətindədir.
Onun müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayında bitəcək. Hər iki tərəf müqavilə müddətinin uzadılması üzərində işi davam etdirmək istəyini bildirib. "Yuventus" daha əvvəl İngiltərənin "Çelsi" klubunun təklifini qəbul etməyib.
Qeyd edək ki, türkiyəli futbolçu 2024/2025 mövsümündə meydana çıxdığı 52 oyunda 12 qola, 9 məhsuldar ötürməyə imza atıb. "Transfermarkt" onun dəyərini 50 milyon avro qiymətləndirir.
