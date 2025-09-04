İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026

    "Yuventus" klubu Kenan Yıldızla müqavilə müddətini uzatmağa yaxındır

    Futbol
    • 04 sentyabr, 2025
    • 12:42
    Yuventus klubu Kenan Yıldızla müqavilə müddətini uzatmağa yaxındır

    İtaliyanın "Yuventus" klubu Kenan Yıldızla müqavilə müddətini uzatmağa yaxındır.

    "Report" "La Gazzetta dello Sport"a istinadən xəbər verir ki, Turin təmsilçisi 20 yaşlı yarımmüdafiəçini 2030-cu ilin yayına qədər saxlamaq niyyətindədir.

    Onun müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayında bitəcək. Hər iki tərəf müqavilə müddətinin uzadılması üzərində işi davam etdirmək istəyini bildirib. "Yuventus" daha əvvəl İngiltərənin "Çelsi" klubunun təklifini qəbul etməyib.

    Qeyd edək ki, türkiyəli futbolçu 2024/2025 mövsümündə meydana çıxdığı 52 oyunda 12 qola, 9 məhsuldar ötürməyə imza atıb. "Transfermarkt" onun dəyərini 50 milyon avro qiymətləndirir.

    "Yuventus" klubu Türkiyə millisi "Çelsi" klubu
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Juventus intensify talks for Yildiz's contract extension

    Son xəbərlər

    13:34

    Kobaxidze: Aİ bürokratiyasına bir daha deyirik – gəlin, oturaq və danışaq

    Region
    13:32

    Aİ: Azərbaycan və Ermənistanın sülh sazişini imzalaması və ratifikasiya etməsi vacibdir

    Xarici siyasət
    13:28
    Foto

    Səfir: Azərbaycan Pakistan ilə media sahəsində əməkdaşlığın inkişafında maraqlıdır

    Xarici siyasət
    13:25

    Baş katib: NATO ilə əməkdaşlıq Avstraliya, Yaponiya, Cənubi Koreya və Yeni Zelandiyanı gücləndirib

    Digər ölkələr
    13:19
    Foto

    İzmirdə Azərbaycan-Türkiyə IV Enerji Forumu başlayıb

    Energetika
    13:00

    Xalq yazıçısı Yusif Səmədoğlunun 90 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

    Mədəniyyət siyasəti
    12:59

    Erkin İbrahimov: "Kəpəz"in daxilində də komandaya qarşı hansısa addımlar olur"

    Futbol
    12:51

    İran AEBA ilə əməkdaşlığı müzakirə edir

    Digər ölkələr
    12:43

    Azərbaycan və BƏƏ enerji sahəsində tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti