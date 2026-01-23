"Yuventus" hücum xəttini daha bir türk futbolçu ilə gücləndirib
Futbol
- 23 yanvar, 2026
- 20:13
İtaliyanın "Yuventus" klubu aşağı liqa təmsilçisi "Triestina"nın türk futbolçusu Teoman Gündüzü transfer edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Məlumata görə, klubla futbolçu arasında imzalanan müqavilə 2028-ci ilə qədər nəzərdə tutulub. Lakin oyunçu öz istəyi ilə 2030-cu ilə qədər də "qoca sinyora"nın formasını geyinə bilər.
Futbolçu karyerasına Almaniyanın "Herta" (Berlin) klubunda başlayan 21 yaşlı Teoman Gündüz 2023-cü ildə İtaliyanın C seriyasında çıxış edən "Triestina"ya transfer olunub. Oradakı oyunu və texniki bacarığı ilə müşahidəçilərin diqqətini çəkib.
