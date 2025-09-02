Xavi Almaniya klubunun təklifini rədd edib
Futbol
- 02 sentyabr, 2025
- 14:41
İspaniyalı baş məşqçi Xavi Ernandes Almaniyanın "Bayer 04" klubunun təklifini rədd edib.
"Report" "Marca"ya istinadən xəbər verir ki, 45 yaşlı mütəxəssis Bundesliqa təmsilçisinin təklifini geri çevirib.
Komandadakı vəziyyətin qeyri-sabit olması Xavinin qərarına təsir edib.
Qeyd edək ki, "Bayer 04" Bundesliqada iki turdan sonra baş məşqçisi Erik ten Haqla yollarını ayırıb. Xavi 2021-2024-cü illər aralığında Kataloniya təmsilçisində işləyib və bir dəfə İspaniya La Liqasının qalibi olub.
