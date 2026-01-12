İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Vinisius Junior Ronaldu və Benzemanın uğurunu təkrarlayıb

    Futbol
    • 12 yanvar, 2026
    • 12:05
    Vinisius Junior Ronaldu və Benzemanın uğurunu təkrarlayıb

    İspaniyanın "Real" komandasının futbolçusu Vinisius Junior Madrid təmsilçisinin sabiq oyunçularının uğurunu təkrarlayıb.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, 25 yaşlı vinger buna "Barselona"ya uduzduqları (2:3) İspaniya Superkubokunun finalında fərqlənməklə nail olub.

    Braziliyalı futbolçu "Kral klubu"nun heyətində final qarşılaşmalarında 16 qolun (10 qol, 6 məhsuldar ötürmə) vurulmasında yaxından iştirak edib. Vinisius bunu 15-ci matçda bacarıb.

    Daha əvvəl Kriştianu Ronaldu, Kərim Benzema və Ferents Puşkaş bu uğura imza atıblar.

