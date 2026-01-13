"Vilyarreal"ın yarımmüdafiəçisi mövsümün sonunda komandasını dəyişəcək
Futbol
- 13 yanvar, 2026
- 12:57
İspaniyanın "Vilyarreal" klubunun yarımmüdafiəçisi Tomas Parti mövsümün sonunda komandasını dəyişəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "DAZN Espana" məlumat yayıb.
32 yaşlı futbolçu performansı ilə klub rəhbərliyini razı sala bilmədiyi üçün onunla başa çatan müqavilənin müddəti yenilənməyəcək. Beləliklə, yarımmüdafiəçi cari mövsümün sonunda komandanı azad agent statusu ilə tərk edəcək.
Qeyd edək ki, T.Parti 2024-cü ilin avqustunda "Vilyarreal"a qoşulub. O, bütün turnirlər daxil olmaqla 18 matçda meydana çıxıb və məhsuldar hərəkətlə yadda qalmayıb.
"Transfermarkt" portalı futbolçunun dəyərini 5 milyon avro qiymətləndirir.
Son xəbərlər
13:43
Rusiyada doğum evində körpələrin ölüm səbəbi açıqlanıb - YENİLƏNİBRegion
13:37
Yetkinlik yaşına çatmayanları cinayətə sövq edən şəxslər həbs olunubHadisə
13:34
Suriya YPG/SDQ-dən Fərat çayının şərq sahilinə çəkilməyi tələb edibRegion
13:33
Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətində sığorta ödənişləri ilə bağlı uyğunsuzluq aşkarlanıbMaliyyə
13:33
Erməni nazir: Azərbaycanla silahlanma yarışına girmək niyyətində deyilikRegion
13:31
Hesablama Palatası: "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunda nöqsanlar qalırMaliyyə
13:29
Foto
İlham Əliyev Tərtər elektromexanika zavodunun yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak edib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:27
"Karvan-Yevlax" iki məşqçisi ilə yollarını ayırıbFutbol
13:27