Vaqif Sadıqov: "Qarabağ" - "Sabah" oyunu bir çox məsələyə aydınlıq gətirəcək"
- 26 fevral, 2026
- 12:34
Martın 1-də baş tutacaq "Qarabağ" - "Sabah" matçı Misli Premyer Liqasında bir çox məsələyə aydınlıq gətirəcək.
Bunu "Report"a açıqlamasında AFFA Məşqçilər Komitəsinin sədri Vaqif Sadıqov deyib.
O, hazırkı çempionatın kifayət qədər maraqlı keçdiyini və rəqabətin artdığını bildirib:
"Bu gün maraqlı bir çempionata şahidlik edirik. "3-lük"də qərarlaşan komandaların hər birinin yerini təmin etdiyini demək olmaz. Birinci və ikinci yerləri tutacaq komandaların adlarını bəlkə də açıqlamaq mümkündür, lakin avrokuboklar üçün ayrılan digər vəsiqələrin taleyi hələ sual altındadır. Hesab edirəm ki, çempionatın sonuna qədər gərgin və intriqalı oyunların şahidi olacağıq".
Mütəxəssis çempionluq uğrunda mübarizənin "Qarabağ" və "Sabah" arasında gedəcəyini vurğulayıb:
"Hazırda çempionluq şansları komandaların öz əllərindədir. "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqası ilə vidalaşıb və bütün fikrini Premyer Liqaya yönəldəcək. "Sabah" isə bu vəziyyətdən istifadə edərək öz oyununu təkmilləşdirib və hazırda çox yaxşı təsir bağışlayır. Düşünürəm ki, martın 1-də onların öz aralarındakı oyun bir çox məsələyə aydınlıq gətirəcək. Bunu hər iki komanda yaxşı başa düşür. "Sabah"ın "Qarabağ"la iki oyunu qalıb. Özünü sübut edə bilər. Arzulayıram ki, gələcəkdə iki yox, bir neçə komanda çempionluq uğrunda mübarizə aparsın".
Premyer Liqada qalmaq uğrunda mübarizəyə də toxunan V.Sadıqov, "Karvan-Yevlax"ın vəziyyətinin ürəkaçan olmadığını qeyd edib:
"Aşağı pillələrdə mübarizə çox ciddi və amansız gedir. Lakin bu gün ən xoşagəlməz durumda "Karvan-Yevlax"dır. Komandanın həm xalı azdır, həm də nümayiş etdirdiyi oyun onu göstərir ki, çempionatda yerini qoruyub saxlamaq çox çətin olacaq. Ancaq inanıram ki, həm ilk, həm də son pillələrdə olan komadalar çempionatın sonuna qədər mübarizə aparacaqlar. Bu da istər-istəməz mübarizəyə rəng qatır, intriqanı yüksəldir. Bundan da futbolumuz bəhrələnəcək. Rəqabətə dözə bilən futbolçular ortaya çıxacaq".
Qeyd edək ki, hazırda Misli Premyer Liqasında turnir cədvəlinə 52 xalla "Sabah" başçılıq edir. İkinci pillədə yer alan "Qarabağ"ın 45, ilk "3-lüy"ü qapayan "Turan Tovuz"un 40 xalı var. Keçirdiyi 21 oyunda cəmi 6 xal toplayan "Karvan-Yevlax" sonuncu - 12-ci pillədə qərarlaşıb.