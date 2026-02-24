"Valensiya" Rentso Saraviya ilə müqavilə imzalayıb
Futbol
- 24 fevral, 2026
- 11:31
İspaniyanın "Valensiya" klubu sağ cinah müdafiəçisi Rentso Saraviyanı heyətinə qatıb.
"Report" klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 32 yaşlı argentinalı futbolçu ilə cari mövsümün sonunadək müqavilə imzalanıb.
O, komandada ağır zədə alan Dimitri Fulkyeni əvəzləyib.
Karyerası ərzində "Atletiko Mineyro", "Botafoqo", "Internasyonal", "Rasinq", "Belqrano" və "Portu" kimi klublarda çıxış edən Rentso Saraviya Argentina millisinin də formasını geyinib.
