Ukrayna yığması Azərbaycan millisi ilə oyundan əvvəl daha bir itki ilə üzləşib
Futbol
- 07 oktyabr, 2025
- 18:01
DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində İslandiya və Azərbaycan milliləri ilə üz-üzə gələcək Ukrayna yığması daha bir itki ilə üzləşib.
"Report" Ukrayna Futbol Assosiasiyasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, müdafiəçi Aleksandr Timçik komandasına kömək edə bilməyəcək.
Buna səbəb Kiyev "Dinamo"sundan heyətə cəlb edilən oyunçunun zədəli olmasıdır.
Daha əvvəl yarımmüdafiəçi Viktor Sıqankov zədəli olduğu üçün kollektivdən ayrılıb.
Qeyd edək ki, Ukrayna millisi D qrupunda oktyabrın 10-da Reykyavikdə İslandiya, 13-də isə Krakovda Azərbaycan millisi ilə üz-üzə gələcək.
Son xəbərlər
18:25
Qəbələdə TDT-nin Zirvə Görüşündə iştirak edən dövlət və hökumət başçılarının şərəfinə rəsmi nahar verilibXarici siyasət
18:23
Suriya XİN başçısı sabah Türkiyəyə gedəcəkRegion
18:19
Binəli Yıldırım: Türk dövlətləri arasında əməkdaşlıq və həmrəylik hər ötən gün güclənirRegion
18:17
Dünya Bankı: Azərbaycan iqtisadiyyatı 2025-2027-ci illərdə orta hesabla 1,8 % artacaqMaliyyə
18:14
"Azəryol"un baş məşqçisi: "Avropa Kubokundakı zəif çıxışımız məni çox təəccübləndirdi"Komanda
18:08
Ticarət Palatası: Almaniya bankları Azərbaycanda daha çox layihəni maliyyələşdirməyə hazırdırBiznes
18:08
Azərbaycan güləşçisi III MDB Oyunlarının qalibi olubFərdi
18:06
Lekornyunun istefası Fransaya 15 milyard avroya başa gələcəkDigər ölkələr
18:06