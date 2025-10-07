İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Futbol
    • 07 oktyabr, 2025
    • 18:01
    Ukrayna yığması Azərbaycan millisi ilə oyundan əvvəl daha bir itki ilə üzləşib

    DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində İslandiya və Azərbaycan milliləri ilə üz-üzə gələcək Ukrayna yığması daha bir itki ilə üzləşib.

    "Report" Ukrayna Futbol Assosiasiyasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, müdafiəçi Aleksandr Timçik komandasına kömək edə bilməyəcək.

    Buna səbəb Kiyev "Dinamo"sundan heyətə cəlb edilən oyunçunun zədəli olmasıdır.

    Daha əvvəl yarımmüdafiəçi Viktor Sıqankov zədəli olduğu üçün kollektivdən ayrılıb.

    Qeyd edək ki, Ukrayna millisi D qrupunda oktyabrın 10-da Reykyavikdə İslandiya, 13-də isə Krakovda Azərbaycan millisi ilə üz-üzə gələcək.

