Ukrayna millisinin sabiq üzvü: "Azərbaycan yığması bizə qarşı sıx müdafiə olunacaq"
- 09 sentyabr, 2025
- 17:02
Azərbaycan millisi Ukrayna yığması ilə oyunda sıx müdafiə olunacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu Ukrayna millisinin sabiq futbolçusu Viktor Leonenko deyib.
"Blık.ua" nəşrinə açıqlama verən 55 yaşlı keçmiş hücumçu DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində bu gün Azərbaycan yığmasına qarşı keçirəcəkləri görüşlə bağlı fikirlərini bölüşüb:
"Səfər oyunları bizim üçün çətin keçir. Bu, ən xoşagəlməz haldır. İkinci qarşılaşmalarımız isə həmişə birincidən daha ağır olur. Hətta zəif rəqiblərlə belə. Şans yaratmaqla bağlı ciddi problemlərimiz var".
Sabiq forvardın sözlərinə görə, Azərbaycan millisini istənilən halda məğlub etməlidirlər:
"Rəqib bizə qarşı sıx müdafiədən oynayacaq. İslandiya Azərbaycanı 5 cavabsız qolla məğlub etdiyi üçün komandamız rahatlaşa bilər. Heç olmasa, 1:0 hesabı ilə də olsa, qalib gəlməliyik".
Bu gün keçiriləcək Azərbaycan - Ukrayna matçı saat 20:00-da start götürəcək.